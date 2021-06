Il futuro degli azzurri. Il punto su Sirigu: l'Italia per rinascere dopo l'anno peggiore

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Salvatore Sirigu

Uno dei peggiori anni della sua carriera. Quello che è di fatto il dodicesimo in azzurro, viene da un annus horribilis. Errori e gol a valanghe presi, il Torino che rischia di retrocedere. Nel finale, su la cresta e in alto i guantoni, è sembrato il Sirigu dei vecchi tempi. E' incappato in una spirale negativa dalla quale pare però uscito. L'azzurro poi fa bene. Il presente è l'Italia, il futuro dovrebbe essere ancora in granata anche se dovrà parlarne insieme al nuovo tecnico Juric.

Squadra Torino

Prossima stagione (Torino 80%, altro 20%)