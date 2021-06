Il futuro degli azzurri. Il punto su Toloi: Gasperini non vorrà perdere uno dei suoi leader

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Rafael Toloi

Tutto in fretta. La scelta della Nazionale, la convocazione negli ultimi mesi, un posto all'Europeo. Toloi, brasiliano, ma con sangue italiano, non sembrava destinato a questa esplosione ai tempi della Roma. Con Gasperini ha trovato l'allenatore ideale per valorizzarne le qualità. Centrale, terzino alla bisogna, difesa a tre come abito tattico perfetto ma capace di recitare da protagonista anche a quattro, è e sarà un leader anche nella prossima stagione con la maglia dell'Atalanta.

Squadra Atalanta

Prossima stagione Atalanta 100%