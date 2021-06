Il futuro degli azzurri. Il punto su Verratti: caso unico tra gli azzurri. Da Parigi non si muove

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Marco Verratti - Come lui, nessun altro. È l’unico giocatore dell’Italia impegnato a Euro 2020 senza aver mai giocato neanche un minuto in Serie A. Verratti ha lasciato l’Italia, di cui è tra le stelle seppur al momento acciaccato, dopo la storica stagione in B col Pescara. Sfuggito alla Juve, subito al Paris Saint-Germain: in Francia ha trovato una seconda patria: dal 2012 a oggi, 346 partite con la maglia dei transalpini, dei cui tifosi è un autentico idolo. Il contratto è in scadenza nel 2024. La domanda è: giocherà mai nel massimo campionato italiano? Non l’anno prossimo. Anche perché, nell’ipotesi di una cessione (a oggi lontana), ci sarebbe comunque da battere la concorrenza delle altre big d’Europa, spagnole in primis.

Squadra - Paris Saint-Germain

Prossima stagione - PSG (100%)