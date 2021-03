Il futuro di Bruno Peres nelle mani di...Totti: ha lui il mandato per trovargli una nuova squadra

L'agenzia di Francesco Totti opera ormai da mesi sul mercato ma da ieri, anche l'ex capitano giallorosso, è regolarmente iscritto al registro dei procuratori e dunque potrà partecipare attivamente alle trattative. A ottobre la sua agenzia aveva contribuito a portare Mihaila al Parma. Ora ha il mandato per l'Italia per Bruno Peres, esterno in scadenza con la Roma e in cerca di un nuovo ingaggio in Serie A. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.