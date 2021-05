Il futuro di Mihajlovic è sempre Bologna: le big guardano altrove, Saputo vuol continuare il ciclo

Le tentazioni e i richiami sono forti. Inevitabili: le big filtrate sui quotidiani, tra Juventus e Lazio, sono un pesante salto di qualità per Sinisa Mihajlovic ma la realtà è che per il momento il serbo non è la prima scelta per i bianconeri o per i biancocelesti. Lo è assolutamente per Joey Saputo e per il Bologna, che sperano con forza di andare avanti col ciclo del serbo. Servirà un confronto sugli investimenti e su quella che sarà la campagna estiva di acquisti: Mihajlovic spera che Sabatini e Bigon riescano a dare un input per migliorare anche qualitativamente una rosa dove però c'è il rischio di perdere almeno un big. L'indiziato è Tomiyasu. Negli scorsi giorni, Mihajlovic ha detto. "Ho altri due anni di contratto ma nel calcio non si sa mai quello che può succedere. Il mio ragionamento sugli anni in cui sono stato qui non voleva essere un ragionamento da 'fine ciclo' ma un voler dare una valutazione a questi due anni anche in confronto ad altre squadre che hanno speso molto di più. E nonostante questo non ci siamo mai fatti travolgere dalla lotta retrocessione". Riconosce il lavoro fatto dal suo staff e dal club. Presupposti per andare avanti insieme.