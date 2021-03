Il futuro di Morata? Potrebbe essere rimandato alla prossima stagione per 10 milioni

vedi letture

Dopo il riscatto di McKennie, quello plausibile di Federico Chiesa nel 2022, toccherà anche ad Alvaro Morata, centravanti arrivato in estate dall’Atletico Madrid. I bianconeri hanno il diritto di riscatto fissato a 45 milioni, oppure possono rinnovare il prestito per un altro anno per 10 milioni, abbassando il riscatto a 35 nel 2022. Possibile - come spiega Il Corriere dello Sport che il suo futuro venga definito probabilmente solo nella prossima stagione.