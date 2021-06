Il futuro di Rugani alla Juventus dipende (anche) da Demiral. De Sciglio di nuovo in uscita

Nei prossimi giorni, si legge sulla Gazzetta dello Sport, alla Juventus faranno rientro Daniele Rugani dal Cagliari e Mattia De Sciglio dal Lione. Il futuro dei due non è ancora chiaro, ma per il quotidiano Rugani avrebbe chance di permanenza nel caso in cui i bianconeri decidessero di sacrificare Merih Demiral (con la Roma che è interessata). Diverso il discorso per De Sciglio, per il quale si cercherà una nuova sistemazione dopo il mancato riscatto da parte dei francesi.