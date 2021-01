Il futuro di Torreira resta tutto da scrivere: per El Desmarque l'Atletico rischia di perderlo già ora

Il futuro di Lucas Torreira resta ancora tutto da scrivere. Nonostante la volontà dell'Atletico Madrid di tenere in rosa almeno fino a fine stagione il centrocampista uruguaiano (attualmente in prestito proprio agli ordini di Simeone), lo stesso giocatore e l'Arsenal starebbero infatti spingendo per trovare fin da subito una nuova soluzione che permetta all'ex Samp di andare a giocare con continuità per riacquisire fiducia e al contempo valore economico.

Secondo El Desmarque, per i colchoneros è ancora concreto quindi il rischio di perdere Torreira già in questa finestra di mercato, con la Serie A (Fiorentina, Lazio e Torino) pista sempre calda insieme al Monaco.