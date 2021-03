Il Genoa rimonta grazie a Scamacca. Il Parma a un passo dalla Serie B

Scamacca ribalta il match dopo il vantaggio di Pellè. Per D'Aversa è notte fonda

LE FORMAZIONI - D'Aversa fa un cambio nel tridente d'attacco, togliendo l'autore dell'1-0 sulla Roma Mihaila e inserendo, invece, Karamoh. A centrocampo Brugman ha come interni Kurtic e Kucka. Il Genoa invece punta su Shomurodov e Destro in attacco,a centrocampo Strootman, Badelj e Zajc. In difesa ci sono Masiello e Radovanovic.

PELLÈ E CONTROLLO - Non ha bisogno di molto, l'ex centravanti della Nazionale, per mettere la seconda firma in Serie A. La prima era arrivata quasi un decennio fa. Colpo di testa di Kucka che devia un'apertura dalle retrovie, petto di Pellè e rovesciata a battere Perin, impossibilitato a intervenire. Come negli anni precedenti, D'Aversa pare avere trovato la quadratura per la retroguardia. Zero occasioni concesse nel primo tempo a Shomurodov e Destro, difendendo tutti nella propria metà campo.

GOL SBAGLIATO... Nella ripresa un cross dalla sinistra trova Kucka appostato sul secondo palo. Da pochi passi - e con Perin che sembrava quasi rassegnato - il centrocampista slovacco manda alto. Pochissimo dopo Pezzella fa sfilare la sfera in area, lasciando campo libero a Zappacosta. Il suo tiro, in diagonale, trova Scamacca tutto solo a insaccare per l'1-1. La reazione è ancora una volta firmata Kucka, ma stavolta Perin fa buona guardia, mentre Karamoh non colpisce il pallone da posizione ottima dopo una sponda di Pellè.

... GOL SUBITO - Il Parma con Brugman rischia di raddoppiare, ma Perin fa ancora una volta buona guardia, appena prima del raddoppio. Sponda di Pjaca per l'accorrente Scamacca che, con il destro, allarga all'angolino lontano e manda in buca per l'1-2 finale. Sulla testa di Man, a dieci dalla fine, muore la speranza per il Parma di portare via un punto.

PARMA-GENOA

Marcatori: Pellè 16', Scamacca 50', Scamacca 70'.

Parma (4-3-3)

Sepe; Conti, Osorio, Bani (dal 71' Gagliolo), Pezzella (dal 79' Busi); Kucka, Brugman (dal 79' Hernani), Kurtic (dal 79' Zirkzee); Man, Pellè, Karamoh (dal 64' Mihaila).

Genoa (3-5-2)

Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman; Czyborra (dal 46' Pjaca); Destro, Shomurodov (dal 46' Scamacca).