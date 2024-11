Ufficiale Il Genoa si affida a Patrick Vieira. Il comunicato ufficiale del club: "Benvenuto mister!"

Adesso è ufficiale, Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Genoa, prendendo il posto di Alberto Gilardino. Ecco il comunicato del club: "Il Genoa CFC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Patrick Vieira. Il nuovo mister dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan. Dopo un percorso professionale, tra il 2011 e il 2015, da Executive Development Football nell’Academy del Manchester City, Vieira ha allenato in carriera i team di New York City, Nizza, Crystal Palace e Strasburgo. Benvenuto mister!".

La carriera di Vieira

Il francese, 48 anni, ex centrocampista in Italia di Milan, Juve e Inter, finora in carriera ha allenato le giovanili del Manchester City (l'ultimo club dove ha giocato), poi il New York City, il Nizza (con Balotelli in squadra), il Crystal Palace e lo Strasburgo.

Il passaggio da calcio giocato a ruolo da allenatore è avvenuto a Manchester: smesso con la maglia del Manchester City, ha fatto per il club dal 2011 vari ruoli nelle giovanili, fino al 2015. Nel gennaio 2016 la prima esperienza da allenatore 'senior', in MLS con New York City, sempre dello stesso gruppo. Quindi le due parentesi più significative della sua carriera fin qui: il biennio dall'estate 2018 al dicembre 2020 a Nizza (89 partite con una media punti di 1,42) e quello quasi completato dall'estate 2021 a marzo 2023 alla guida del Crystal Palace in Premier League (74 partite, 1,22 punti a partita di media). L'ultima avventura lo ha visto in azione in Francia, per la stagione 2023/24 in cui ha condotto lo Strasburgo al 13° posto della classifica in Ligue 1, per poi salutare a metà luglio in disaccordo con la società degli alsaziani. Ora lo attende il Genoa e la sua prima avventura da tecnico di Serie A, campionato che ha sempre puntato.