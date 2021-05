Il gol dell'ex che può valere la Champions: Rrahmani porta in vantaggio il Napoli

Serviva un episodio, ed episodio è stato: Napoli in vantaggio sul Verona all'ora di gioco, a segnare è proprio il grande ex Rrahmani. Corner battuto da destra, Osimhen impatta male in elevazione ma apparecchia involontariamente per il kosovaro, che da pochi passi batte Pandur con il destro. Gli azzurri sono ora virtualmente in zona Champions.