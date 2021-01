Il Lione esce dalla corsa a Montiel? Il Bologna ha un'avversaria in meno per il terzino del River

Il Lione fuori dalla corsa per Gonzalo Montiel? Secondo quanto riportato da TyC Sports in Argentina, il club francese ha deciso di desistere per il terzino del River Plate, che era nel mirino della Roma e che interessa anche al Bologna, con il club felsineo che adesso potrebbe avere più chance di prenderlo, visto che fino a pochi giorni fa sembrava che i transalpini fossero in netto vantaggio.