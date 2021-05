Il Manchester City è in finale di Champions League. Mahrez schianta 2-0 il PSG

La prima finale di Champions League della storia del Manchester City. Dopo la vittoria per 2-1 al Parco dei Principi, gli uomini di Guardiola hanno ancora la meglio sul PSG finalista dello scorso anno. 2-0 il finale dell’Etihad, con doppietta di Riyad Mahrez. Col risultato complessivo che parla di un Manchester City vincere per 4-1 in attesa di capire chi dovrà sfidare fra Real Madrid e Chelsea.

MAHREZ PER LA STORIA - Primo tempo intensissimo e condizionato da una fitta grandinata che imbianca il terreno dell’Etihad. L’arbitro Kuipers ha subito il suo da fare con un fischio che decreta il rigore per il PSG per mani di Zinchenko, ma il VAR è provvidenziale nel rivedere (giustamente) la decisione. All’11’ Ryiad Mahrez dà un preciso indirizzo alla gara: rinvio di Ederson, Zinchenko rifinisce per De Bruyne, il rimpallo favorisce l’ex Leicester che fa 1-0, 3-1 nel complessivo. Il PSG risponde con la testata di Marquinhos che sbatte sulla traversa, poco dopo la rasoiata di Di Maria scheggia il palo. Un primo tempo che vede il PSG col 56% di possesso, ma pure con evidenti difficoltà nell’ultimo passaggio.

FODEN IL PIU’ PERICOLOSO A INIZIO RIPRESA. ENTRA KEAN - Nella prima parte di ripresa è ancora il PSG ad avere il pallone fra i piedi, ma è il City a rendersi più pericoloso con le scorribande di Foden. Icardi è impalpabile, Pochettino se ne accorge e lo toglie per mandare in campo Kean. Insieme a Draxler.

SUPER FODEN, MAHREZ FA 2-0 - Minuto 64, il classe 2000 vola in contropiede a sinistra, triangola con De Bruyne e mette in mezzo un pallone perfetto che Ryiad Mahrez deve davvero solo spingere in porta. E’ il 2-0, ovvero il 4-1 complessivo. Ovvero il gol della tranquillità per il Manchester City che vede ad un millimetro la finale.

DI MARIA ROSSO DIRETTO - Al 70’, la pietra tombale sul match. Angel Di Maria prende la scellerata decisione di pestare Fernandinho a bordo campo, col pallone fuori. Per l’arbitro Kuipers ci sono pochi dubbi, è rosso diretto. E in inferiorità numerica, la montagna da scalare per il PSG sembra davvero troppo alta. Il City infatti prende in mano il possesso del pallone, tiene il baricentro alto e non rischia nulla. Anzi, in più occasioni prova ad arrotondare ulteriormente il risultato ancora con lo scatenato Foden. Ma alla fine l'arbitro Kuipers fischia sul risultato di 2-0. E manda Pep Guardiola in finale.