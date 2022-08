Il menù di Pinto per la Roma: a segno Belotti, l'addio di Afena, il mediano e le cessioni

vedi letture

Giorni importanti per il mercato della Roma, impegnata oggi nella gara contro la Juventus. Oggi sono attese le visite di Belotti coi giallorossi e contestualmente anche test e firma di Felix Afena-Gyan con la Cremonese, col ragazzo atterrato ieri a Milano e già in città.

Il gm Tiago Pinto è attivo anche sul fronte Mady Camara: il centrocampista dell'Olympiacos è il primo nome per il centrocampo, distanza però sui greci sulle cifre per il prestito con diritto di riscatto ma trattativa sempre in corso. L'alternativa è Albert Sambi Lokonga dell'Arsenal, seguito anche dal Milan. Poi le cessioni: la lista è nota, da Justin Kluivert (Fulham) ad Amadou Diawara (richieste in Bundesliga e in A), passando da Filippo Tripi, Riccardo Calafiori e in attesa di capire se il Bologna rialzerà la posta per Eldor Shomurodov.