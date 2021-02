Il mercato del Liverpool - Arrivano i rinforzi in difesa: Kabak da valutare per il futuro

L'ennesimo infortunio subito da un componente del reparto arretrato ha costretto il Liverpool a muoversi nelle ultime ore. Dopo il k.o. di Matip contro il Tottenham, infatti, anche Jurgen Klopp si è convinto della necessità di acquistare un paio di centrali per far cessare lo stato di emergenza che dura dal grave infortunio occorso a Virgil van Dijk. Così, quasi sul gong, sono arrivati due rinforzi: Ben Davies, centrale del Preston, e soprattutto Ozan Kabak, talento di proprietà dello Schalke 04 e a lungo seguito dal Milan. Per il turco operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto, saranno mesi importanti per valutarne l'affidabilità. Per tutto il resto ci sarà tempo, anche se sembra improbabile trattenere Wijnaldum, tentato dall'avventura in Spagna con il Barcellona. Last-minute è arrivata una cessione importante: Takumi Minamino giocherà la seconda parte di stagione nel Southampton.

LIVERPOOL all. Jurgen Klopp

ACQUISTI: - Ben Davies (Preston), Ozan Kabak (Schalke 04)

CESSIONI: Liam Millar (Charlton), Adam Lewis (Plymouth), Sepp van der Berg (Preston), Takumi Minamino (Southampton)