Il mercato dell'Atalanta? Gasperini: "Il club sa i miei pensieri, non so quanto siano praticabili"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche di mercato: "Dal mercato puoi aspettarti tanto o niente, bisogna anche vedere quali sono le ambizioni. La società sa benissimo quali sono i miei pensieri, non so quanto sono praticabili o possibili. Il mercato ti dà sempre possibilità di fare di più, tante squadre ci stanno credendo molto anche per poter fare un salto ulteriore. È anche un mercato difficile, non si sa quali possibilità possono nascere".