Il mercato della Fiorentina: due acquisti prima degli altri. Situazione Castrovilli da risolvere

vedi letture

Ancora non decolla e procede placido, il mercato della Fiorentina. "Colpa" di una rosa già extra-large anche a fronte di tre partenze a fine contratto come quelle di Sirigu, Venuti e Saponara, ma non solo. Colpa anche della lentezza con cui sta arrivando il verdetto, o presunto tale, dell'UEFA sulla Juventus che potrebbe comportare la presenza nella prossima Conference League. "Colpa" anche di una cessione, quella di Amrabat, che al momento non s'ha da fare. Almeno non alle condizioni che vuole la Fiorentina.

I primi obiettivi in entrata, sono ad oggi due. Il primo è il portiere, un profilo abbastanza esperto che possa mettersi in competizione con Terracciano e aiutare a far crescere anche i talentuosi giovani presenti. Su Livakovic sta cominciando a crearsi la fila e il rischio di vedersi beffati è alto, Horn a zero che intriga ma ha lasciato la sua Colonia per giocare di più e a Firenze non avrebbe il posto assicurato. Il secondo è un attaccante esterno in grado di fare gol: tra i vari nomi esaminati ha un posto speciale il dossier Orsolini, ma il Bologna non se ne priva a cuor leggero. Una possibilità allo studio è di alleggerire la parte cash inserendo Terzic. Chiusura sulle uscite, o presunte tali: detto che nessuno è incedibile per definizione, per veder partire pezzi da novanta come Milenkovic o Gonzalez serviranno offerte da capogiro. Che sarà invece di Castrovilli? La trattativa per il rinnovo non decolla e con un solo anno di contratto (a quasi 3 milioni di euro netti) rimasto, sarà un'estate fondamentale nella definizione del suo futuro.