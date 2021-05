Il messaggio d'addio di Da Costa: "Bologna sarà sempre un pezzo di me e della mia famiglia"

L'ormai ex portiere del Bologna Angelo Da Costa con un post sui social ha voluto salutare la piazza emiliana dove ha giocato nelle ultime sette stagioni ringraziando la città per l'affetto ricevuto:

"Ho pensato molto a cosa scrivere per ringraziarvi per tutto l’affetto che ho ricevuto in questi 7 anni ma per me è veramente difficile trovare le parole giuste.

Quindi, con questa foto di un brasiliano, una piemontese e due piccoli bolognesi doc, vorrei ringraziare quello che Bologna significa per me e mi permetto di dire la ‘famiglia bolognese’ è questo che ho imparato qui la grande famiglia della città di Bologna e mi sento onorato e ringrazio Dio di avere fatto parte di questa storia.

Qui si lotta, si vince, si perde, ci si rispetta e si soffre ma si è sempre felici anche in questi momenti difficili che stiamo affrontando con questa pandemia, non molliamo mai, lottiamo e crediamo in giorni migliori.

I cicli finiscono ma i ricordi durano per sempre... ancora non ho deciso cosa mi aspetta in futuro mi prendo un po’ di vacanza per decidere con calma, ma a Bologna rimane un pezzo di noi!!

Grazie a tutti del BFC dal presidente, direttori, staff, compagni di squadra, staff medico, magazzinieri, uffici stampa, marketing, tutti che ogni giorni contribuisco per la crescita della società, siete in tantissimi e siete speciali per me.

E un grazie speciale a tutti tifosi, i veri protagonisti, voi siete l’anima e l’amore di Bologna e oggi io più che mai mi sento uno di voi.

Grazie di cuore Bologna".