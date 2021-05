Il messaggio di Pirlo alla Juve: "Mi confermerei". Ma il bis col Maestro è difficile

vedi letture

“Mi confermerei”. Così Andrea Pirlo ha avvisato la Juventus sulle sue intenzioni: nessun passo indietro, l’annata è stata complicata ma ha portato in bacheca pur sempre due trofei e quindi il tecnico continuerebbe. Succederà? Difficile, spiega La Gazzetta dello Sport: decide Andrea Agnelli, ma soprattutto John Elkann, non casualmente sempre presente negli ultimi tempi. Al netto dei successi, nella stagione molte cose sono andate storte, tra campo e qualche malumore negli spogliatoi. Molto, forse non tutto, dipenderà ancora dall’Atalanta, attesa alla sfida col Milan all’ultima giornata. E dalla Juventus, ovviamente, che dovrà battere a sua volta per sperare nell’aiuto da Bergamo.