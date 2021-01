Il Milan alza l'offerta di rinnovo a Calhanoglu. E oggi il suo agente incontra la dirigenza

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo di Hakan Calhanoglu col Milan. L’agente del giocatore, arrivato in Italia nelle scorse ore, nella giornata di oggi incontrerà la dirigenza rossonera per portare avanti la discussione me per il quotidiano le iniziali difficoltà si sono trasformate in un cauto ottimismo. Anche perché il Milan ha alzato la sua offerta al giocatore, arrivando fino a 4 milioni di euro più bonus a stagione. E proprio per questo, già nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti novità in merito.