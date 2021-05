Il Milan deve avvicinarsi alla porta per raggiungere la Champions: 0-0 col Cagliari al 45'

Ancora tutto da scrivere nella serata di San Siro, in cui il Milan va alla ricerca dei tre punti che gli mancano per essere certo della partecipazione alla prossima Champions. Avvio a giri abbastanza contenuti, con il Cagliari che lascia inizialmente il pallino della manovra alla squadra di casa. Dopo 4' quindi Rebic scalda il destro ma manda troppo largo, prima del doppio tentativo (ben più interessante) da parte di Saelemaekers: il belga prima impegna Cragno da fuori (18'), poi un minuto dopo calcia decisamente meno bene un pallone messo fuori da calcio d'angolo. Poco dopo la mezz'ora è Calabria a provarci, ancora dalla distanza: il terzino rossonero fa partire un gran bel destro, che si perde di poco largo rispetto all'incrocio dei pali. Sono soprattutto soluzioni dalla distanza i tentativi della squadra di Pioli, come nel caso della punizione calciata alta da Theo Hernandez al 42'. Per arrivare ai tre punti, e quindi alla Champions League, per il Milan ci sarà da avvicinarsi alla porta di un Cagliari che fin qui non ha mai tirato in porta ma ha dato l'impressione, azzeccando qualche combinazione, di essere in grado di andare a far male.