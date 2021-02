Il Milan è finalmente all’altezza di Donnarumma. Ma il futuro di Gigio è di nuovo un rebus

Un Milan all’altezza di Gianluigi Donnarumma. È quello che, a conti fatti, il 2020 ha regalato al suo estremo difensore. Classe ’99 e titolare da ormai sei stagioni ad altissimo livello in Serie A, ma senza aver ancora esordito in Champions League. E ora di nuovo protagonista per un rinnovo contrattuale.

Ottimismo a fasi alterne. Quello che filtra ciclicamente dal club rossonero, non sempre supportato dai fatti, se è vero che a oggi c’è ancora distanza in una trattativa a dir poco complicata. Come del resto lo era stata quella di qualche stagione fa, con tanto di banconote buttate in campo: lì, la volontà di Gigio prevalse sulle divergenze e anche sulle altre offerte che Raiola gli avrebbe potuto portare. Tempo tre anni, e il Milan rischia di nuovo di portare a scadenza il proprio numero uno. Proprio ora che, appunto, il Diavolo, in lotta per lo scudetto e con buone possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League, sembra arrivato a poter garantire al proprio (ancora) giovanissimo portiere quel palcoscenico che merita. Senza entrare nelle delicate materie della trattativa (richiesta economica, durata, clausola: tutti temi di discussione), a livello tecnico sarebbe senza dubbi un peccato. Visto dal Milan, sarebbe un peccato; per Donnarumma, c’è la fila.

Juventus, PSG e il domino dei portieri. La sensazione è che da qui all’estate, i portieri diventeranno vero oggetto di interesse. In Serie A e non solo, perché le porte potrebbero essere girevoli anche sull’altra sponda dei Navigli (leggasi Handanovic), ma pure altri big del calcio europeo potrebbero cambiare casacca. Nel caso di Donnarumma, non è un mistero che piaccia da sempre alla Juve, pronta a infilarsi. Oggi c’è Szczesny? Il polacco ha tanti estimatori in giro per il Vecchio Continente, trovare un acquirente sarebbe l’ultimo dei problemi. Mica solo i bianconeri: l’aristocrazia dei club che in Champions giocano da anni punta Donnarumma. Lui intanto porta il Milan in alto, poi il dubbio è che questa volta la voglia di rossonero possa non avere la precedenza su tutto il resto