Il Milan e l'asse di mercato col Chelsea: per gennaio si torna a parlare di Hakim Ziyech

La pausa del campionato è sempre più vicina, così come il Mondiale in Qatar e successivamente la sessione di mercato invernale che prenderà il via a gennaio. Molte squadre stanno già sondando il mercato in cerca di possibili occasioni e fra queste, secondo gazzetta.it, c'è anche il Milan: già in estate i rossoneri aveva abbozzato col Chelsea un discorso per Hakim Ziyech, salvo poi virare con forza su De Ketelaere. Per l'inverno, con le due società che si vedranno nelle prossime ore per il match Champions, il nome del marocchino potrebbe tornare d'attualità, col Milan che eventualmente valuterebbe l'ipotesi prestito visto il suo alto ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione.