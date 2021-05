Il Milan gioca d'anticipo: il club pensa già ai rinnovi di Romagnoli, Calabria e Kessie

Il Milan non ha nessuna intenzione di ripetere l'esperienza che sta vivendo quest'anno con Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu e per questo sta già programmando i rinnovi di quei giocatori in scadenza nel 2022, vale a dire Alessio Romagnoli, Davide Calabria e Franck Kessie. I contatti con i rispettivi procuratori sono già iniziati e la speranza è di trovare presto un accordo con tutti. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che, in merito alla situazione di Kessie, spiega che la prima richiesta dell'agente dell'ivoriana è stata piuttosto alta: 5 milioni di euro netti a stagione, mentre il Milan ha presentato un'offerta più bassa, ma comunque migliorativa rispetto ai 2,2 milioni che guadagna ora. Le parti comunque si aggiorneranno presto perché l'intenzione comune è di andare avanti insieme. C'è ancora distanza anche tra il club di via Aldo Rossi e Calabria che ha chiesto un adeguamento di contratto a 2 milioni di euro (attualmente guadagna 1,1 milioni a stagione).

La situazione del capitano - Per quanto riguarda Romagnoli, il capitano rossonero, nonostante abbia perso il posto da titolare dopo l'arrivo a gennaio di Tomori, vuole restare. C'è poi un altro aspetto che va a favore della permanenza del difensore: è un giocatore formato nei club italiani e questo suo status, in caso di Champions, sarebbe molto importante per la composizione della lista dei 25. Dunque, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile per il suo capitano, il Milan se lo terrà stretto.