Il Milan in estata tornerà alla carica per Dario Osorio. E' stato cercato già a gennaio

Il Milan per la prossima stagione andrà alla ricerca di un nuovo terzino destro. E nel mirino, scrive la 'Gazzetta dello Sport', c'è sempre Dario Osorio, 19enne cileno dell'Universidad de Chile. Il calciatore classe 2004 è stato cercato con insistenza già a gennaio e l'interesse per le sue prestazioni non s'è mai sopito.