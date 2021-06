Il Milan prova a chiudere per il talento Adli. Attesa per l'offerta già formulata al Tolosa

vedi letture

Il Milan, spiegano i colleghi di Milannews.it, è in attesa di una risposta da parte del Tolosa in merito all’offerta da 7 milioni di euro complessivi (quindi bonus compresi) formulata per Amine Adli. I rossoneri sono intenzionati a puntare sul 21enne francese, considerato un vero e proprio jolly per l’attacco grazie alla sua capacità di ricoprire più ruoli, e nelle prossime ore aspettano la risposta da parte del club transalpino.