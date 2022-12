Il Milan resta su Ziyech, ma l'esterno del Chelsea ha alzato le proprie richieste economiche

Il Milan resta in pressing su Hakim Ziyech, ma le prestazioni scintillanti del marocchino al Mondiale potrebbero alzare i costi dell’operazione e quindi metterla sempre più a rischio. Detto dell’accordo da trovare col Chelsea per il suo eventuale arrivo, secondo SportMediaset l’esterno offensivo avrebbe rivisto verso l’alto le sue richieste in fatto di stipendio. Arrivando a gennaio, a metà stagione, Ziyech chiederebbe un ingaggio da 4 milioni netti per i restanti mesi. Quindi, dal prossimo giugno, un contratto da 8 milioni di euro netti all’anno. Cifre evidentemente fuori dalla portata del Milan, che anche per il rinnovo di Rafa Leao non ha intenzione di andare oltre un certo limite.