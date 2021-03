Il Milan sbanca il Franchi e prende tre punti alla Juve: Ibra, Diaz e Calhanoglu affondano i Viola

Torna alla vittoria il Milan di Stefano Pioli che ha avuto la meglio sulla Fiorentina per 3-2 al Franchi in una partita che ha cambiato volto tantissime volte. Decisivi i gol di Ibrahimovic, Brahim Diaz e Calhanoglu, mentre a nulla sono valsi quelli di Pulgar e Ribery.

PRIMO TEMPO - Tante occasioni, due gol e due traverse nella prima frazione di gioco con il Milan che ha sbloccato il risultato con Zlatan Ibrahimovic dopo nove minuti, grazie a una dormita della difesa della Fiorentina e a una splendida palla di Kjaer dalle retrovie. Al 17' però il pareggio viola con Pulgar su calcio di punizione, con la formazione di Prandelli che ha poi sfiorato il vantaggio con un colpo di tacco di Pezzella che si è infranto sulla traversa. Pareggio anche sul conto dei legni, sempre con una traversa, colpita da Ibrahimovic poco più tardi.

RIBERY E BRAHIM DIAZ - A inizio ripresa botta e risposta tra Fiorentina e Milan con i viola che sono passati in vantaggio con Franck Ribery al 51', dopo una splendida azione che si è conclusa con una sponda di Vlahovic per il francese che non ha lasciato scampo a Donnarumma, e i rossoneri che hanno trovato il pareggio sei minuti più tardi con Brahim Diaz. Altro assist di Kjaer, questa volta di testa su azione di calcio d'angolo. Successivamente doppio cambio per Pioli che ha mandato in campo Bennacer e Castillejo per Tonali e Saelemaekers.

NUOVO VANTAGGIO ROSSONERO - Dopo l'ingresso in campo, tra le fila della Fiorentina, di Venuti per Castrovilli, il Milan ha ritrovato il vantaggio, questa volta con Calhanoglu. Ottimo anticipo di Tomori a inizio azione e assist di Kessie per il turco che non ha lasciato scampo a Terracciano, battendolo con un diagonale di destro non tanto potente ma molto preciso.

IL FINALE - Poche occasioni e tante altre sostituzioni dopo la rete del turco, con il risultato che non è però cambiato: importantissima vittoria per i rossoneri che vanno a +9 su Roma e Napoli, guadagnando anche 3 punti sulla Juve.