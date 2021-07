Il Milan si avvicina a Giroud: il francese può arrivare con un piccolo esborso economico

vedi letture

Passi avanti per il Milan, che si avvicina ad Olivier Giroud. Come riporta Sky, i rossoneri nelle ultime ore avrebbero intensificato i dialoghi con il Chelsea, e non più solamente con l'entourage del francese, per cercare di trovare un accordo e portare in Italia l'attaccante. L'operazione si potrebbe chiudere con un piccolo pagamento da parte dei rossoneri al club londinese, e non più a zero, e già nella giornata di domani si potrebbe trovare una soluzione. Sempre domani i rossoneri proseguiranno con i contatti con il Chelsea, ma la sensazione è che la svolta possa arrivare in fretta, con un piccolo esborso economico.