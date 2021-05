Il Milan si gioca tutto dove tutto è iniziato: il 5-0 di Bergamo la scossa che lanciò Pioli

Il Milan si gioca la stagione lì dove tutto è iniziato. Non in termini assoluti, ovviamente, ma per quanto riguarda l’era di Stefano Pioli. Domenica i rossoneri sfideranno l’Atalanta per conquistare l’accesso alla prossima Champions League. Proprio a Bergamo, arrivò lo schiaffo che cambiò la storia recente del Diavolo: il 22 dicembre 2019, Donnarumma&Co subirono un pesantissimo 5-0 dalla Dea. Una sconfitta che rappresenta il punto più basso della gestione Pioli e che paradossalmente servì a svegliare dal torpore i rossoneri: alla ripresa del campionato dopo la breve pausa natalizia, il Milan infilò infatti cinque risultati utili consecutivi, ponendo le basi per quello che sarebbe venuto nei mesi successivi.