Il Milan vuole il rinnovo di Bennacer, ma serve un super rilancio. Premier in agguato

Quasi certamente Ismail Bennacer non sarà ceduto a gennaio. Però la sua situazione è da monitorare con attenzione, visto che è in scadenza a giugno 2023 e, almeno per ora, rischiano di non esserci grandi aperture per il rinnovo contrattuale. "Ci stiamo lavorando e avremo la possibilità di parlare, con lui e i suoi agenti, in questi giorni", le parole di ieri con Paolo Maldini che cercherà di trovare un accordo, ma per ora le parti sono abbastanza distanti.

Richiesta e offerta.

Il Milan vorrebbe proporre circa 3,2 milioni di euro, considerandolo come un buon miglioramento, di fatto raddoppiando quanto percepisce ora. Le buone prestazioni dell'algerino però stanno facendo attirare tanti contendenti in vista dell'eventuale scadenza. Così, probabilmente cercando di fare melina, la richiesta è salita fino a sopra i 4 milioni di euro, cioè quanto chiedeva più o meno Leao prima di marzo scorso.

C'è la Premier League?

In questo quadro probabilmente ci sono interessamenti di club inglesi, con l'Arsenal e il Chelsea che avevano fatto sondaggi negli scorsi mesi. La sensazione è che ci sia dietro anche qualcuno a causa delle richieste così alte. Gennaio forse non sarà il suo mercato, anche se non è da escluderlo. Così come è possibile che trovi un accordo con il Milan nei prossimi giorni, come fatto da Kalulu. Ma servirà un bel rilancio.