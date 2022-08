Milan, Bennacer è una certezza: il club tratta il rinnovo fino al 2026 con raddoppio dell'ingaggio

vedi letture

Il gol contro l'Atalanta ha dato la copertura del weekend rossonero a Ismail Bennacer, una certezza per Pioli sin dal suo arrivo sulla panchina del Milan: Tuttosport di oggi racconta come la coppia Maldini-Massara sia da tempo pronta a ridiscutere un contratto con scadenza 2024, con l’obiettivo di allungare fino al 2026 (o 2027) con raddoppio dell’ingaggio da 1.7 milioni a 3.5. L’ostacolo è rappresentato finora dal mancato sfruttamento del Decreto crescita: inapplicabile per Bennacer, tesserato da un club italiano.