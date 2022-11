Il Milan vuole ringiovanire l'attacco: Maldini e Massara puntano Okafor del Salisburgo

Il Milan dà uno sguardo ai giovani. Maldini e Massara puntano molto a ragazzo che possano crescere in rossonero. Per l’attacco si punta a rinverdire l’organico e uno dei nomi che circola sarebbe quello di Noah Okafor. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la punta sarebbe uno dei nomi sul taccuino di Maldini e Massara per quest’estate.