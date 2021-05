Il ministro Speranza conferma: "Da domani l'inizio del coprifuoco slitta alle 23"

"Iniziamo da subito portando il coprifuoco alle 23 già da domani e definendo un percorso di ritorno all'attività per diversi settori vitali per il nostro Paese. Non dimentichiamo però la prudenza e l'attenzione alle norme fondamentali di prevenzione". Lo sottolinea il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post su Facebook, confermando le prime indiscrezioni dalla bozza del nuovo decreto, esaminata nel pomeriggio dalla cabina di regia.