Il modello di Simeone: "Immobile. Vedo i movimenti di Ciro e ne resto incantato"

Nella lunga intervista rilasciata a Il Mattino, Giovani Simeone, centravanti del Napoli, non ha avuto dubbi nell'incoronare l'attaccante più forte della Serie A: "Immobile. Vedo i movimenti di Ciro e ne resto incantato: ha una facilità a trovare gli spazi per fare gol o andare al tiro uniche".

Come definirebbe Spalletti?

"Studia tutto di un giocatore, sia a livello personale che calcistico. Guarda ogni movimento, è sempre attento. Non pensa al singolo, ma alla squadra, a quello che il singolo può dare alla squadra".

Sogna l'Argentina?

"Vorrei tanto... da un anno non vengo convocato eppure ho fatto 17 gol in serie A. Spero che ci sia spazio per me".