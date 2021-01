Il Napoli crea e segna, ma poi sciupa tutto: l’Udinese regge, è 1-1 al termine del primo tempo

Un gol per parte. Udinese e Napoli tornano negli spogliatoi con il punteggio sull’1-1: prima il rigore trasformato da Insigne dopo 15’, poi il pareggio di Lasagna al 27’ su errore difensivo di Rrahmani. Tante occasioni per la squadra di Gattuso, ma gli azzurri non sono riusciti a capitalizzare le opportunità create. I bianconeri, invece, hanno trovato la giusta reazione: tutto rimandato al secondo tempo, gli ospiti vogliono assolutamente tornare a vincere dopo il ko con lo Spezia.

TANTE OCCASIONI - Il Napoli suona subito la carica con Insigne, ma il tiro del capitano azzurro termina sul fondo. De Paul prova a rispondere con un destro troppo debole, sull’azione successiva il numero 24 ospite non riesce a sfruttare il suggerimento dalla corsia destra di Lozano. Un minuto più tardi De Paul si rifà vivo in attacco: conclusione potente dopo un controllo sbagliato di Pereyra, palla che però termina alta.

INSIGNE DI RIGORE - La squadra di Gattuso domina praticamente sulla corsia destra con Lozano, che al 13’ prende il tempo a Bonifazi: il messicano viene steso in area e Pasqua, dopo una revisione al VAR, assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Insigne non sbaglia, nel frattempo l'allenatore dei campani è costretto a sostituire Manolas con Maksimovic per via di un problema muscolare. I padroni di casa rispondono subito presente: De Paul detta i tempi sul contropiede e serve Pereyra, ma l’ex Juventus calcia malissimo. Palla sul fondo, Meret controlla senza problemi. Al 24’ Lozano sfiora il gol di testa, ma Musso si oppone con un grandissimo intervento sul primo palo.

ERRORI DIFENSIVI - L’Udinese non molla la presa e al 27’ Lasagna trova il gol del pareggio: Rrahmani sbaglia il retropassaggio per Meret, l’attaccante bianconero scippa il pallone e a porta praticamente vuota riporta il punteggio in parità. Nel finale di primo tempo la squadra di mister Gotti spreca una buonissima occasione per poter passare in vantaggio, Meret salva il risultato con un gran intervento di piede. Il primo tempo finisce 1-1, con tante occasioni sciupate da parte degli azzurri.

