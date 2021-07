Il Napoli non ha dubbi: sarà Meret il titolare. Ora l'addio di Ospina: poi il vice dei pali azzurri

David Ospina sta tornando dalla Copa America: è iniziata la nuova stagione del Napoli ma il colombiano avrà qualche giorno di ferie per poi aggregarsi alla squadra di Luciano Spalletti. La sensazione è che il tecnico di Certaldo abbia dato il via libera alla cessione: Ospina non sarà più un titolare in alternanza con Alex Meret. L'italiano, reduce dalla vittoria dell'Europeo 2020, sarà il numero uno azzurro.

Così il Napoli cercherà una sistemazione a Ospina. Il sudamericano è nella lista dei partenti e il club di Aurelio De Laurentiis sta cercando un secondo di grande esperienza e affidabilità da mettere alle spalle di Meret. Tra i nomi emersi c'è anche quello di Salvatore Sirigu in uscita dal Torino, oltre a Luigi Sepe e Antonio Mirante. Gli azzurri vogliono alleggerire il monte ingaggi e per questo Ospina è al passo d'addio.