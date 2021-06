Il Napoli non ha fretta di vendere Koulibaly e Fabian: in due costano 125 milioni

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non farà nessun tipo di sconto per i due gioielli che potenzialmente potrebbero lasciare gli azzurri in estate. Stiamo parlando di Koulibaly e Fabian Ruiz, per i quali il Napoli chiede rispettivamente 60 e 65 milioni di euro. Per il momento non sono arrivate offerte e il mercato dà la sensazione di essere molto lento e lungo anche a causa delle conseguenze del Covid. Nel caso in cui i due dovessero restare, il budget sarebbe inferiore ma non azzerato, con Giuntoli che ha già un piano B per investimenti meno onerosi che completino la squadra intorno anche ai due giocatori che a quel punto resterebbero in rosa.