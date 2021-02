Il Napoli passa in vantaggio contro il Benevento, ci pensa Dries Mertens

vedi letture

Il Napoli passa in vantaggio al Diego Armando Maradona grazie a Dries Mertens: il belga ha ribadito in rete un tiro in porta di Ghoulam, Montipò non può fare nulla. Mancano dieci minuti più eventuale recupero al termine del primo tempo.

Segui la diretta testuale di Napoli-Benevento su TuttoMercatoWeb.com!