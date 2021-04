Il Napoli vince ma convince solo l'attacco: 4-3 al Crotone, ora testa alla Juventus

Napoli-Crotone 4-3: 19' Insigne, 22' Osimhen, 25' e 48' Simy (C), 34' Mertens, 59' Messias (C) 72' Di Lorenzo

Una partita, tante partite. Spettacolo, emozioni e gol al Diego Maradona, grazie soprattutto alla prova coraggiosa del Crotone di Serse Cosmi, che va sotto, non demorde e trova addirittura il pari grazie ai soliti Simy (doppietta) e Messias, prima di arrendersi ma non senza combattere. Tre punti importantissimi per il Napoli, che continua a volare grazie a Insigne, Osimhen, Mertens e Di Lorenzo.

Il Napoli prova a scappare nel primo tempo, chiuso sul 3-1, ma si fa raggiungere a inizio ripresa. Fatali gli errori difensivi della coppia centrale, che pecca di sufficienza contro avversari sempre pericolosi in campo aperto. Fa da contraltare l'ottima prestazione degli attaccanti: Insigne - che ha ricevuto il premio di MVP di marzo prima del fischio d'inizio - è in forma smagliante e trascina i suoi nei primi 25' con un gol e un assist fantascientifico per Osimhen. Il nigeriano firma il provvisorio 2-0 e sembra ormai completamente ritrovato, così come Mertens, ancora a segno su punizione. I calabresi, però, hanno un elemento on fire: guai a lasciare un metro a Simy, che firma una doppietta prestigiosa.

Forse con la testa già alla Juve, la squadra di Gattuso stacca la spina in diversi frangenti, consentendo ai rossoblù di restare attaccati fino alla fine. Il secondo tempo, in particolare, è molto equilibrato: Insigne sfiora l'eurogol, poi Messias sfrutta una leggerezza di Maksimovic e segna il clamoroso 3-3. Il Crotone sogna l'impresa ma il reparto arretrato non è all'altezza della categoria e lascia troppo spazio a Di Lorenzo, che con un diagonale firma il definitivo 4-3 e regala tre punti fondamentali ai partenopei, in vista di un recupero decisivo per le ambizioni europee.