Il Napoli vuole dare a Conte un rinforzo per reparto. In attacco sondato Zhegrova

Il Napoli si sta muovendo sul mercato di gennaio con il chiaro intento di regalare a Conte almeno un rinforzo per reparto. Già toccata la porta, con il cambio di vice Meret da Caprile a Scuffet, e in attesa di sistemare difesa (Danilo) e centrocampo (Casadei) gli azzurri studiano anche qualche colpo in attacco.

Un'idea è quella che porta in Francia e al Lille, in particolare sul talento Edon Zhegrova (25 anni), classe 1999 nato in Germania ma dal passaporto kosovaro, autore di 8 gol in 21 apparizioni con i transalpini tra campionato e Champions League, in questa stagione. Lo riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che sottolinea però come il Lille non si sia detto disposto a lasciarlo partire già ora a gennaio.

🚨🔵 Not only Casadei deal, talks on... Understand Napoli have also approached Lille this week for Edon Zhegrova as he’s high on their list.

Napoli appreciate Zhegrova but Lille are not opening doors to January exit so far, not making it easy as they want to keep him. pic.twitter.com/leh4LZek2C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2025