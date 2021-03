Il nuovo inizio di Koulibaly. Un finale da top player per volare in una grande d'Europa

La partita giocata da Kalidou Koulibaly contro il Milan sembra l'inizio di qualcosa di nuovo. Non che la classe e le qualità del centrale se ne siano mai andate, beninteso, ma la stagione dell'africano non è stata certo all'altezza delle promesse, delle premesse e del suo status da top player. Pareva che qualcosa si fosse assopito, che la fame che l'ha sempre contraddistinto si fosse placata. Non più insuperabile, non più insormontabile. Il centrale da tripla cifra sul mercato aveva perso le prime pagine e pure le mire delle grandi società europee. Però siccome i momenti sono possibili, ecco che Kalidou sembra tornato. Col Milan una prestazione autorevole e, soprattutto, che ha dato la sensazione del vecchio Koulibaly.

Un nuovo inizio, un'altra fine? Può essere una ripartenza. Perché questa è stata per lui una stagione di alti e bassi, ma Gennaro Gattuso non gli ha mai fatto mancare supporto e appoggio. Non ha potuto giocare tutte le partite e non ha avuto continuità, sicché oltre a quella del minutaggio gli è mancata anche quella del rendimento. Però ha voglia di riscattarsi e di portare il Napoli in Champions League: può essere un nuovo inizio ma anche l'ultimo capitolo della storia azzurra. Per l'estate l'addio è la soluzione ora più probabile. Tra conferme e smentite, il Bayern Monaco studia l'ipotesi KK, così come le grandi d'Inghilterra. Difficile che lo facciano invece le italiane, sia per la volontà di De Laurentiis che per le richieste del club azzurro.