Il nuovo record-man omaggiato dal vecchio primatista: oggi Favalli premierà Radu

Fino a qualche anno fa Radu solo con il binocolo vedeva Giuseppe Favalli. Poi, domenica dopo domenica, ha capito che poteva arrivarci e l'ha puntato. L'ha inseguito, l'ha raggiunto a Udine e sabato scorso, contro lo Spezia, l'ha superato nella classifica di presenze con la Lazio: a quota 402, il 34enne romeno è il giocatore con più partite con le spalle di sempre. E il nuovo primatista assoluto, che avrebbe meritato di festeggiare il record in un Olimpico pieno, sarà celebrato oggi a Formello. Riceverà il premio proprio da Favalli, che per anni è rimasto in vetta solitario.

Radu, ribattezzato 'il boss' a Formello, è stato applaudito da tutti i suoi compagni, anche sui social, che saranno presenti oggi per omaggiarlo ancora. D'altronde il traguardo è prestigioso e destinato a durare. Per questo sarà presente lo staff e la dirigenza al gran completo, compreso il presidente Claudio Lotito. Che parlerà e vedrà mister Inzaghi, in scadenza contrattuale il 30 giugno: l'accordo (triennale a 2,5 milioni più bonus all'anno) c'è, manca la firma che potrebbe arrivare a ore.

Dopo Inzaghi, Lotito dovrà poi sciogliere i nodi sul futuro proprio di Radu, anche lui a pochi mesi dalla scadenza dell'attuale accordo da 1,4 milioni di euro. Il suo agente Materazzi, da poco diventato anche quello di Caicedo, attende una chiamata. Per incrementare e migliorare ulteriormente il primato di Radu, ormai parte integrante della storia laziale e risorsa ancora molto utile per Inzaghi: nel 2021 infatti con lui in campo la Lazio non ha mai perso (1 pareggio e 9 vittorie),