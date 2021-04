Il Papu Gomez e l'addio all'Atalanta: "Non ho colpe. Non potevamo andare avanti così"

vedi letture

Nella sua intervista a Sky Sport, il Papu Gomez è tornato anche sul momento del suo addio all'Atalanta: "Sto cercando di capire come sia successo tutto questo, so di non essere il colpevole in questa storia. Non si poteva andare avanti così e ho preso la decisione giusta, sono contento e tranquillo per la scelta che ho fatto".