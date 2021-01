Il Parma al centro del mercato di gennaio: almeno tre colpi per rivoluzionare la stagione

Si muove il mercato del Parma di Kyle Krause, tra le società più attive su gennaio. La società ducale è alla ricerca di un esterno destro e i nomi al momento sono quelli di Andrea Conti del Milan e di Kevin Malcuit del Napoli. Trattativa e incontri in corso per entrambi, D'Aversa vuole un terzino e Conti, che conosce bene e ha già allenato in passato, è certamente un nome gradito. Caccia anche a un playmaker, a un uomo che giochi davanti alla difesa ma per adesso c'è massimo riserbo sulle opportunità: potrebbe magari uscire, a quel punto, Jasmin Kurtic, che ha richieste dal Torino. Sugli esterni piace, molto, Adam Ounas del Cagliari ma tra i nomi più caldi resta quello di Dennis Man: poco più di 10 milioni di euro, circa 12, il prezzo per l'obbligo di riscatto fissato con i rumeni. Il nome sembra quello ora in pole ma bisogna tener sempre d'occhio anche l'ipotesi Franco Vazquez del Siviglia.