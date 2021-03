Il Parma ora gioca e segna, ma continua a non vincere. Colpa dei soliti errori

Nuovo week-end e nuova occasione persa per il Parma, che ancora una volta getta alle ortiche punti fondamentali nella corsa alla salvezza, ancora una volta contro una diretta avversaria. Il Parma ora segna, nove gol nelle ultime cinque, contro i quattordici delle prime ventuno, ma continua a subire troppi gol (52 in 26 giornate, due di media a partita). E andando ad analizzare i gol subiti, si notano sempre gli stessi errori, “Errori di inesperienza nonostante giocatori esperti”, come ha detto D’Aversa nel post gara. Errori che pesano, nello specifico, otto punti in quattro gare: due persi con il Sassuolo per un fallo da rigore a trenta secondi dalla fine, quattro persi da sopra due a zero contro Udinese e Spezia, e altri due nella gara di domenica, con il pari della Fiorentina al novantaquattresimo su autogol. Con quegli otto punti il Parma ne avrebbe 24, due in meno di Benevento e Spezia, due in più del Cagliari che sarebbe terzultimo. Un altro mondo.

E invece il Parma di punti ne ha 16, e il destino pare ormai segnato. E pare segnato perché nonostante sia sotto gli occhi di tutti che dal cambio di allenatore il Parma è una squadra diversa, per organizzazione, attitudine, approccio e gioco, la squadra continua a cadere negli antichi cliché che non permettono di portare mai a casa il punteggio pieno. Il Parma non ha mai vinto nel 2021, unica squadra in Italia e unica (con il Digione) nei primi cinque campionati europei. Numeri da retrocessione, che settimana dopo settimana, nonostante i passi avanti, è sempre più concreta.