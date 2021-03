Il post di Audero dopo il rinnovo con la Samp: ecco la maglia speciale dopo la firma

vedi letture

La Sampdoria quest'oggi ha blindato il portiere Emil Audero. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, la società blucerchiata ha reso noto che l'estremo difensore italo-indonesiano ha firmato un contratto fino al 2026. Poco dopo, la stesso portiere sul suo profilo 'Instagram' ha pubblicato un post per festeggiare il nuovo contratto firmato. "Felice e orgoglioso, un motivo in più per continuare a dare sempre il massimo per questa maglia. Forza Doria!"