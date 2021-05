Il presidente Chisoli su Spezia-Napoli: "All'andata fortunati, sabato servirà un'impresa"

vedi letture

Il presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' nella settimana che si chiuderà con la sfida contro il Napoli, partita valida per la 34esima giornata di Serie A: “Abbiamo bisogno tutti di punti per obiettivi ovviamente completamente diversi. Noi dobbiamo raccogliere questi punti che ci possono servire per la salvezza che per noi sarebbe una vera e propria impresa. Il Napoli è in lotta per la Champions, sarà sicuramente una bella partita. Giochiamo contro uno squadrone perché il Napoli è fortissimo. All'andata siamo stati fortunati, ora ci servirà un’impresa. Italiano vuole vincere ogni partita ma devo dire che un pareggio contro il Napoli per noi sarebbe un risultato eccezionale".

Spezia-Napoli aprirà il programma della 34esima giornata sabato pomeriggio, fischio d'inizio alle ore 15.00.