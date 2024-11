Il PSG punta Ciammaglichella. Il punto su presente e futuro del centrocampista del Torino

Il Paris Saint-Germain su Aaron Ciammaglichella. Il centrocampista della Primavera del Torino, riporta Tuttosport, è diventato a tutti gli effetti un obiettivo del club francese. Non per la prima squadra, ovviamente, o almeno non subito, ma per restare comunque nel giro importante e prestigioso della formazione allenata da Luis Enrique. Nei piani dei dirigenti, per il granata potrebbe esserci spazio nella seconda squadra con allenamenti insieme ai big. Ma è da tempo che società molto importanti lo stanno tenendo d’occhio.

Ciammaglichella in questa stagione è regolarmente aggregato alla prima squadra: ha esordito in Serie A il 25 agosto, nella vittoria contro l’Atalanta, quando è subentrato a Samuele Ricci nei minuti di recupero. Cresciuto a pane e Toro (è in granata dal 2015), ha un contratto fino al giugno del 2025: il club granata ha un’opzione unilaterale per un’ulteriore stagione.

Quindi c’è tutto il tempo per allontanare la minaccia del Psg prolungandogli il contratto con un ingaggio importante e ovviamente prospettive di prima squadra anche per il futuro - conclude Tuttosport - magari inserendolo in pianta stabile nel gruppo che conta e facendogli giocare qualche spezzone di partita o - perché no? - anche più. Molto dipenderà anche dall’immediato futuro del Toro, ovvero se i granata sapranno uscire dalla crisi e in che modo.