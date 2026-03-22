Il pugno di Allegri nel tunnel degli spogliatoi al termine di Milan-Torino

Tutta l'importanza della vittoria di ieri sera del Milan la si è avvertita con estrema concretezza a qualche secondo dal fischio finale, quando cioè Massimiliano Allegri, sempre abituato a lasciare il prato prima che finisca la partita senza proferire alcuna parola e senza fare alcun gesto, si è lasciato andare ad una esultanza col pugno.

I motivi

Un gesto insolito per l'allenatore livornese, ma che conferma quanto fosse importante prendersi i tre punti col Torino. Diversi i motivi: tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro la Lazio, passare una sosta serena al secondo posto, attendere lo scontro diretto contro il Napoli del Lunedì di Pasquetta con un punto di vantaggio sulla squadra di Conte, prendere vantaggio sulla Juventus che ha pareggiato in casa contro il Sassuolo e aspettare, chissà, notizie positive da Firenze dove stasera giocherà l'Inter.

Le parole di Allegri

"Venivamo - ha dichiarato Allegri nel post partita - dalla sconfitta contro la Lazio e nel primo tempo abbiamo trovato un Torino, nella prima mezz’ora, molto buono. Ma soprattutto noi forzavamo troppo la giocata dentro il campo e prendevamo troppe ripartenze. Nel secondo tempo i ragazzi sono cresciuti anche fisicamente, non era facile dopo il pareggio a fine primo tempo. Che cosa c’era nell’esultanza finale? L’importanza della partita, siamo in fondo alla stagione. Quando si inizia il campionato si pensa ad esaminare la partita, da marzo in poi cosa succede? Bisogna pensare innanzitutto a vincere la partita e poi a guardare la classifica, poi non abbiamo più tempo per sistemarla. Oggi era importante vincere. Avevamo perso con Parma e Lazio, oggi non era facile vincerla e il Torino ha fatto una bella partita”.